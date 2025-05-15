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Иран готов к ликвидации запасов высокообогащенного урана в обмен на отмену американских санкций

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Как заявил телеканалу NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, Тегеран готов на определенных условиях и в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций подписать с США соглашение по атому.

"Он сказал, что Иран обязуется никогда не создавать ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания оружия, согласится обогащать уран исключительно до более низких уровней, необходимых для гражданского использования", - говорится в сообщении.

Шамхани также отметил, что "позволит международным инспекторам контролировать этот процесс в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана".

При этом на вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил утвердительно.

"Все это возможно. Если американцы будут действовать так, как они говорят, то, несомненно, у нас могут улучшиться отношения", - сказал он, добавив: "Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем".

NBC считает, что это заявление стало реакцией на предложенную президентом США Дональдом Трампом "оливковую ветвь" при одновременно предупреждении об ужесточении санкций при отказе Тегерана от сделки по атому.

Шамхани выразил разочарование тоном Трампа и продолжающимися угрозами.

"Он говорит об оливковой ветви, которую мы не видели", - отметил иранский чиновник.

В воскресенье минувшей недели в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Вашингтон Иран Аббас Аракчи Али Шамхани
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