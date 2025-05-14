Sony сократила выручку в IV финквартале на 24%, хуже прогнозов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. зафиксировала снижение операционной прибыли и выручки, а также рост чистой прибыли в четвертом финансовом квартале, причем чистая прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка – хуже.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 197,7 млрд иен ($1,34 млрд) по сравнению со 189 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 153,6 млрд иен.

Операционная прибыль Sony в минувшем квартале снизилась на 11% до 203,6 млрд иен.

Выручка понизилась на 24% до 2,63 трлн иен. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 3 трлн иен.

По итогам минувшего финансового года в целом Sony увеличила чистую прибыль на 18% до 1,14 трлн иен, операционная прибыль повысилась на 16,4% до 1,41 трлн иен, а выручка сократилась на 0,5% до 12,96 трлн иен.

За прошлый фингод компания продала 18,5 млн игровых приставок PlayStation 5. Годом ранее продажи консолей составляли 20,8 млн.

Согласно прогнозу Sony, в текущем финансовом году, начавшемся в апреле, ее операционная прибыль составит 1,28 трлн иен. В том числе негативное влияние импортных пошлин в США составит 100 млрд иен. Аналитики в среднем ожидали годовую операционную прибыль на уровне 1,5 трлн иен.

Кроме того, руководство компании анонсировало программу выкупа акций на сумму до 250 млрд иен, что поддержало ее котировки.

Акции Sony подорожали на 3,7% по итогам торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании выросла на 12,4% до 22,33 трлн иен.