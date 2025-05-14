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Трамп призвал президента Сирии нормализовать отношения с Израилем

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече в Саудовской Аравии с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа призвал его заключить соглашение о нормализации отношений с Израилем, выслать из Сирии иностранцев-террористов и не допустить возрождения ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает в среду пресс-служба Белого дома.

"Трамп призвал его подписать с Израилем "соглашения Авраама", обязать всех иностранных террористов покинуть Сирию, депортировать палестинских террористов, совместно с США не допустить возрождения ИГ, взять на себя содержание центров для заключенных ИГ на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Встреча была организована наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Кроме того, в дистанционном формате к встрече присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Участники встречи также обсудили конфликт на Украине и в секторе Газа, отмечает Белый дом.

Соглашения Авраама, предусматривающие нормализацию отношений между Израилем, были заключены рядом арабских стран при участии США в 2020-2021 гг. - во время первого президентского срока Трампа.

Дональд Трамп США Сирия Израиль
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