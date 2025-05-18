Минобороны Сирии дало 10 дней вооруженным группам на переход под его руководство

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Каср потребовал от вооруженных групп в стране, которые еще не перешли в подчинение ведомства, в течение десяти дней выполнить эту задачу, сообщает в воскресенье Al Arabiya.

"Мы указываем на обязанность небольших вооруженных групп перейти под руководство министерства в течение не более 10 дней с момента этого объявления, с целью завершить унификацию и организацию сил безопасности", - цитирует телеканал выдержки из заявления министра.

Однако он не назвал группы, к которым обращен призыв.

Глава Минобороны отметил, что военные подразделения теперь находятся в рамках "унифицированной организационной структуры", и назвал это крупным достижением.

Ранее глава сирийского МВД Анас Хаттаб приветствовал намерение США отменить санкции против Сирии, отметив, этот шаг будет способствовать безопасности и стабильности в Сирии и во всем регионе.

Между тем, за этот год новым властям Сирии пришлось иметь дело с несколькими вспышками насилия: в марте столкновения шли между правительственными силами и алавитами в прибрежных провинциях, в апреле - с друзами около Дамаска. По данным Al Arabiya, накануне сирийские власти вели рейды против ячеек группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Алеппо.