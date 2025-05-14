Добыча ОПЕК+ в апреле была на 70 тысяч б/с ниже плана

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в апреле снизили добычу нефти на 26 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом – до 35,462 млн б/с. Такие данные представлены в ежемесячном отчете ОПЕК.

Это оказалось на 66 тыс. б/с меньше планируемого уровня добычи с учетом компенсаций ранее недосокращенных объемов, согласно графику, представленному в середине апреля.

В то же время Казахстан, который обещал в апреле сократить добычу до оговоренного обязательствами уровня, был на 413 тыс. б/с выше него, хотя и снизил производство к марту на 41 тыс. б/с до 1,823 млн б/с.

Ирак, также систематически недосокращающий добычу, был на 72 тыс. б/с выше оговоренного уровня – его добыча составила 3,964 млн б/с (снижение к марту на 5 тыс. б/с).

Россия в апреле добыла 8,981 млн б/с – это на 17 тыс. б/с ниже, чем предполагалось по плану (рост к марту на 12 тыс. б/с).

В целом, страны ОПЕК, участвующие в соглашении, в апреле добыли 21,256 млн б/с, что на 18 тыс. б/с выше уровня марта и на 64 тыс. б/с выше, чем предполагалось в рамках сделки.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+, в апреле снизили добычу на 45 тыс. б/с к марту – до 14,2 млн б/с – и были на 130 тыс. б/с ниже плана. Основное отставание продемонстрировали Азербайджан (-83 тыс. б/с), Мексика (-304 тыс. б/с) и Малайзия (-58 тыс. б/с).

Иран, Венесуэла и Ливия, не участвующие в соглашении, в апреле снизили добычу – на 30, 34 и 14 тыс. б/с соответственно.