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ОПЕК+ обсуждают возможность ускоренного увеличения добычи в июле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно ускоренное увеличение добычи в июле, что может стать третьим месяцем подряд, в течение которого группа добавит на рынок дополнительные баррели, передает Bloomberg.

На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - в объеме 411 тысяч б/с вместо 130-140 тысяч б/с.

Как сообщили Bloomberg делегаты стран-участниц, просившие о конфиденциальности, такое же увеличение - в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле, хотя окончательной договоренности еще нет. Решение будет приниматься 1 июня.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с, и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тысяч б/с. Но с мая отступили от этого плана.

С января 2024 года накопленное перепроизводство нескольких стран-участниц составляет 4,6 млн б/с: Ирак - почти 2 млн б/с, Казахстан - 1,3 млн б/с, Россия - 0,7 млн б/с, ОАЭ - около 0,4 млн б/с.

Россия обязалась компенсировать недосокращение до октября текущего года, остальные - до июля 2026 года.

ОПЕК Саудовская Аравия
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