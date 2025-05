США ввели санкции против 12 структур и шести физических лиц в Иране и КНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минфин США в среду объявил о санкциях против шести физических лиц и 12 юридических лиц в Иране и КНР за содействие в развитии иранской программы баллистических ракет.

"Те, кто пополнил санкционные списки, поддерживал различных подрядчиков Корпуса стражей Исламской революции, которые помогают Ирану производить у себя углеродное волокно, нужное при сборке межконтинентальных баллистических ракет (МБР)", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"США не могут позволить Ирану развивать МБР (...) это неприемлемая угроза для США и стабильности региона", - приводятся в заявлении слова главы Минфина США Скотта Бессента.

В "черные списки" попали базирующиеся в Иране Advanced Fiber Development Company, исследовательская компания Sharif Hamrah Science and Technology Researchers и Sarmand Sazeh Sazan Soroush. Также ограничения ввели против базирующихся в КНР Shanghai Tanchain New Material Technology Co Ltd, Super Sources Industrial Co Limited и Reso Trading Shanghai Co Ltd.

Санкционные списки пополнили и другие компании из Китая - Nantong Tanchen High Performance Materials Co Ltd, Nantong Yihong New Materials Co Ltd, Shanghai Ninestex New Material Technology Co Ltd и Qingdao Premier Technology Co Ltd.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Такая политика уже проводилась во время первого президентства Трампа и предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана.

Во вторник Трамп заявил, что стремится заключить соглашение с Ираном, оставить конфликты в прошлом. Однако, по его словам, если иранское руководство не пойдёт навстречу, у США не останется другого выбора, кроме как продолжать политику максимального давления.