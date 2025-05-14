Поиск

США ввели санкции против 12 структур и шести физических лиц в Иране и КНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минфин США в среду объявил о санкциях против шести физических лиц и 12 юридических лиц в Иране и КНР за содействие в развитии иранской программы баллистических ракет.

"Те, кто пополнил санкционные списки, поддерживал различных подрядчиков Корпуса стражей Исламской революции, которые помогают Ирану производить у себя углеродное волокно, нужное при сборке межконтинентальных баллистических ракет (МБР)", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"США не могут позволить Ирану развивать МБР (...) это неприемлемая угроза для США и стабильности региона", - приводятся в заявлении слова главы Минфина США Скотта Бессента.

В "черные списки" попали базирующиеся в Иране Advanced Fiber Development Company, исследовательская компания Sharif Hamrah Science and Technology Researchers и Sarmand Sazeh Sazan Soroush. Также ограничения ввели против базирующихся в КНР Shanghai Tanchain New Material Technology Co Ltd, Super Sources Industrial Co Limited и Reso Trading Shanghai Co Ltd.

Санкционные списки пополнили и другие компании из Китая - Nantong Tanchen High Performance Materials Co Ltd, Nantong Yihong New Materials Co Ltd, Shanghai Ninestex New Material Technology Co Ltd и Qingdao Premier Technology Co Ltd.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Такая политика уже проводилась во время первого президентства Трампа и предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана.

Во вторник Трамп заявил, что стремится заключить соглашение с Ираном, оставить конфликты в прошлом. Однако, по его словам, если иранское руководство не пойдёт навстречу, у США не останется другого выбора, кроме как продолжать политику максимального давления.

Дональд Трамп Иран КНР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан призывает Индию не пытаться лишить страну доступа к водным ресурсам

Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд

Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Правительственный самолет Бразилии покинул Москву

Трамп надеется на хорошие новости об украинском урегулировании 14, 15 или 16 мая

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6366 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });