Трамп заявил о стремлении заключить соглашение с Ираном и оставить конфликты в прошлом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США готовы продолжать налаживать отношения с Ираном, несмотря на то, что осуждают действия Тегерана, которые "привели к кризису во всем регионе" в прошлом, заявил президент США Дональд Трамп во вторник на форуме в Саудовской Аравии.

"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Если мы сможем это сделать, я буду очень счастлив, Ближний Восток и весь мир станут более безопасным местом (...) Я уже неоднократно выражал готовность положить конец конфликтам прошлого и наладить новые партнерские отношения во имя лучшего и более стабильного мира, несмотря на то, что наши разногласия могут быть глубокими", - сказал Трамп.

Однако если иранское руководство не пойдет навстречу, у США не останется другого выбора, кроме как продолжать политику максимального давления и стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, отметил американский лидер.

Президент США добавил, что никогда не верил в концепцию "постоянных врагов". Он пояснил, что те, с кем США на протяжении многих лет были врагами, сейчас являются ближайшими союзниками.

"Сегодня я здесь не для того, чтобы осуждать лидеров Ирана, избранных в прошлом, а для того, чтобы предложить им новый, лучший путь – путь к гораздо более обнадеживающему будущему", - сказал Трамп.

В воскресенье в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.