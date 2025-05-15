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Япония переоборудует два вертолетоносца в авианосцы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Морские силы обороны Японии переоборудуют свои два вертолетонесущих корабля JS Izumo и JS Kaga в авианосцы для базирования истребителей пятого поколения F-35B, способных совершать короткие взлеты и вертикальные посадки без полноразмерных взлетно-посадочных полос, сообщает издание Newsweek.

Модернизация двух военных кораблей и оснащение их истребителями F-35B является частью усилий Японии по укреплению обороны своих юго-западных островов, которые находятся недалеко от Китая и имеют ограниченное количество авиабаз, способных поддерживать взлеты и посадки обычных истребителей, отмечает издание. При этом указывается также, что план воссоздания авианосцев, которых Япония не имеет с конца Второй мировой войны, осуществляется на фоне угроз со стороны Северной Кореи.

Первый истребитель, предназначенный для размещения на борту перспективных японских авианосцев, уже совершил посадку и взлет с такого корабля.

Ожидается, что первая партия истребителей F-35B будет поставлена Японии в 2025 году. "Lockheed Martin стремится выполнить свои обещания нашим клиентам", - сообщил представитель компании Newsweek, добавив, что у Воздушных сил самообороны Японии есть программа, включающая в себя приобретение в общей сложности 147 истребителей F-35, в том числе 105 самолетов в варианте A и 42 – в варианте B.

Согласно сообщению корпорации Lockheed Martin, самолеты F-35B планируется разместить на борту JS Izumo и JS Kaga в 2027 и 2028 годах соответственно.

Япония F-35B Lockheed Martin JS Izumo JS Kaga
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