Дели пока оставит в силе решение о приостановке договора о водах Инда

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Индийские власти не вернутся к выполнению договора о водах Инда, пока террористическая активность на границе Индии и Пакистана не прекратится, заявил в четверг глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Договор будет и дальше не действовать, пока трансграничный терроризм Пакистана не остановят, надежно и безоговорочно", - приводит Hindustan Times слова министра.

Джайшанкар подчеркнул, что в связи с регионом Кашмир Дели готов обсуждать с Исламабадом лишь "освобождение нелегально занятых индийских территорий в оккупированной Пакистаном части Кашмира".

Министр отметил, что отношения Индии с Пакистаном и возможные договоренности с ним "будут носить строго двусторонний характер". В данном случае, уточняет Hindustan Times, Джайшанкар отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа посредничать между двумя странами по проблеме Кашмира.

Также глава МИД сказал, что Дели согласился на прекращение боевых действий с Пакистаном, поскольку цели операции "Синдур" по уничтожению вражеских объектов были достигнуты.

Он упомянул, что Индия продолжает "очень сложные" торговые переговоры с США, но уточнил, что заявления на эту тему являются преждевременными.

Ранее сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом после обмена ударами в мае, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда, регулирующего использование сторонами воды из нескольких рек.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии. В ходе начавшегося в апреле 2025 года нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории.

В свою очередь премьер Пакистана Шахбаз Шариф в среду предостерег Индию, приостановившую действие договора о водах Инда, от попыток перекрывать течение рек, несущих воды на пакистанскую территорию.