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Военные Индии заявили, что прекращение огня с Пакистаном является бессрочным

Военные Индии заявили, что прекращение огня с Пакистаном является бессрочным
Фото: Rupak De Chowdhuri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - У режима прекращения огня между Индией и Пакистаном нет даты окончания срока, сообщает в воскресенье Hindustan Times со ссылкой на заявлении сухопутных сил Индии.

"Пока стороны будут воздерживаться от враждебных актов (...), конечного срока действия не будет", - отмечается в заявлении.

Военные уточнили, что на воскресенье не запланировано новых контактов генеральных директоров двух стран по военным операциям.

Hindustan Times напоминает, что страны прекратили боевые действия 10 мая после того, как генеральный директор по военным операциям Индии Раджив Гхай и его пакистанский коллега Кашиф Абдулла провели разговор по линии экстренной связи и договорились остановить все боевые действия - на земле, в воздухе и на море. Они вновь провели переговоры 12 мая.

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15 мая глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что пакистанские и индийские военные договорились продлить режим прекращения огня до воскресенья 18 мая. После этого в командовании индийских сухопутных сил сообщили о продолжении совместных мер с пакистанскими военными для улучшения ситуации на границе

Однако 16 мая министр обороны Раджнатх Сингх подчеркнул, что Пакистан "находится на испытательном сроке" в связи с договоренностями 10 мая, и, если режим прекращения огня окажется нарушен, индийские военные дадут ответ.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям, погибли 26 человек. Издание Hindustan Times отмечало, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

Хроника 22 апреля – 18 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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