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Мэр Бухареста опережает кандидата от ультраправых на выборах президента Румынии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан набирает около 55% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии, сообщают в воскресенье европейские СМИ со ссылкой на данные экзит-поллов.

Его оппонент, председатель ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион получает 45% голосов.

При этом Симион заявил, что не признает данные экзит-поллов. По его данным, лидирует в гонке по результатам голосования.

Мэр Бухареста, в свою очередь, отметил, что, как показывают итоги выборов, румынское общество хочет "значительных изменений". По его словам, граждане Румынии хотят "диалога, а не ненависти".

По последним данным, явка избирателей составила 64%. Для сравнения, в первом туре явка была 53%.

Первый тур состоялся 4 мая. По его итогам Симион набрал 40% голосов, Дан - 20%.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали такое решение беспрецедентным.

Бухарест Румыния Дан Симион
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