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Мэр Бухареста Дан побеждает на выборах президента Румынии

Его соперник Симион признал поражение

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан выигрывает второй тур президентских выборов в Румынии, его соперник - лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион уже признал поражение.

Согласно данным ЦИК Румынии, который обработал уже 99,92% бюллетеней, Дан набирает 53,70% голосов избирателей. Его оппонент получает 46,30%.

Еще до объявления окончательных данных ЦИК Симион признал свое поражение на выборах.

"Мы продолжим борьбу за свободу и наши великие ценности вместе с другими патриотами, суверенистами и консерваторами по всему миру. Мы, возможно, проиграли битву, но мы, безусловно, не проиграем войну", - написал Симион в соцсети X.

В свою очередь в соцсети Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) он поздравил Дана с победой, заявив, что "это была воля румынского народа".

Ранее победу Дана уже предрекали европейские СМИ со ссылкой на данные экзит-полов.

Между тем некоторые европейские лидеры уже начали поздравлять Дана с победой. В их числе - президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 4 мая. По его итогам Симион набрал 40% голосов, Дан - 20%.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали такое решение беспрецедентным.

Бухарест Урсула фон дер Ляйен Румыния Симион
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