Израильская делегация остается в Дохе, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с ХАМАС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской переговорной группе остаться в столице Катара еще как минимум на день, несмотря на то, что переговоры о заложниках зашли в тупик, сообщает телеканал Kan.

"Мы остаемся, чтобы не обидеть США. Это будет выглядеть нехорошо, если Израиль покинет Доху раньше ХАМАС", - заявил израильский чиновник телеканалу.

В свою очередь Channel 13 со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что Нетаньяху принял это решение, чтобы попытаться продемонстрировать, что Израиль не является препятствием на переговорах.

Издание Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники также подтверждает, что израильская делегация остается в Дохе , несмотря на отсутствие прогресса.

Как отметили источники, Израиль ждет ответа ХАМАС на предложение, основанное на концепции спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Тем временем специальный посланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер, выступая на ежегодной конференции, организованной Jerusalem Post , заявил, что не может комментировать текущий статус переговоров.

По его мнению, "главной силой, препятствующей заключению сделки, является ХАМАС". Тем не менее он добавил: "С течением времени мы становимся сильнее... Я думаю, что шансы растут".

Ранее сообщалось, что делегация Израиля на переговорах в Дохе готова к разным вариантам по сектору Газа: как к договоренностям, которые предусматривают лишь перемирие, так и к соглашению, которое завершит боевые действия и лишит группировку ХАМАС власти в анклаве.

Предложение Уиткоффа, поддержавшего идеи Израиля, предусматривает освобождение 10 заложников в секторе Газа в обмен на 45 дней прекращения огня.