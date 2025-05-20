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В ЦАХАЛ пригрозили взятием под контроль дополнительной территории в Газе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредили, что могут взять под контроль дополнительные территории в сектора Газа, если движение ХАМАС и дальше будет отказываться сделки по обмену израильских заложников на палестинских заключённых, сообщает во вторник The Times of Israel.

"ХАМАС ощутит на себе всю нашу военную мощь, если откажется отпустить наших заложников: мы усилим наземные операции, завоюем ещё территории, зачистим и уничтожим всю инфраструктуру террористов вплоть до их полного разгрома", - заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

Замир добавил, что в случае, если ХАМАС в итоге заключит соглашение с Израилем по заложникам, то ЦАХАЛ скорректирует действия в Газе.

Тем временем в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили об отзыве части израильской делегации с переговоров в Дохе.

"Спустя почти неделю интенсивных обсуждений руководители переговорной команды вернутся в Израиль для дальнейших консультаций", - заявили в канцелярии.

В правительстве Израиля уточнили, что причиной отзыва части переговорщиков стал отказ ХАМАС принять условия соглашения, сформулированного спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Ранее во вторник сообщалось, что делегация Израиля на переговорах в Дохе готова к разным вариантам по сектору Газа: как к договоренностям, которые предусматривают лишь перемирие, так и к соглашению, которое завершит боевые действия и лишит группировку ХАМАС власти в анклаве.

Предложение Уиткоффа, поддержавшего идеи Израиля, предусматривает освобождение 10 заложников в секторе Газа в обмен на 45 дней прекращения огня.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
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