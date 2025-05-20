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Генсек НАТО позитивно оценил разговор Путина и Трампа

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте считает положительным шагом для украинского урегулирования телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Думаю, это хороший знак, что вчера состоялся этот телефонный разговор", - сказал Рютте перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны и глав МИД.

В РоссииЗаявления президентов России и США по итогам телефонного разговора. ТекстЗаявления президентов России и США по итогам телефонного разговора. ТекстЧитать подробнее

"До января переговоров с Россией не было. Мне кажется положительным то, что Трамп открыл канал общения с президентом России", - пояснил Рютте.

Он также выразил благодарность американской стороне за то, что США взяли на себя роль лидера в этой ситуации.

"Американская администрация (...) тесно взаимодействует с европейскими коллегами и, конечно же, с Украиной, и мне кажется это позитивным", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Российский президент подчеркнул, что беседа с американским коллегой была очень конструктивной. "Я ее оцениваю высоко", - сказал Путин. Трамп тоже отметил, что "переговоры прошли очень хорошо".

Трамп сообщал, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. Кроме того, он утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он в то, что Путин хочет мира и доверяет ли он российскому президенту.

В Кремле заявили, что президенты России и США договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, и о возможности организовать в будущем свою личную встречу. Президент РФ сообщил журналистам, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу "возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".

НАТО Марк Рютте
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