Заявления президентов России и США по итогам телефонного разговора. Текст

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и США прокомментировали итоги состоявшегося в понедельник телефонного разговора: Владимир Путин вышел к журналистам на федеральной территории "Сириус", а его американский коллега Дональд Трамп опубликовал заявление в соцсети Truth Social.

Разговор, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, длился 2 часа и 5 минут, он начался с поздравлений Путина Трампу с рождением 11-го внука и помимо центральной темы - украинского урегулирования - включал обсуждение двусторонних экономических отношений, перспективы которых американский президент эмоционально охарактеризовал как "впечатляющие".

Ниже следуют полные тексты заявлений Путина и Трампа, а также комментарии Ушакова.

Заявление Путина

"Меня коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более двух часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным.

Прежде всего, я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году.

Президент Соединённых Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру.

Договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей.

Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основание полагать, что мы в целом на правильном пути.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я её оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны.

При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса.

Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и мой помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону".

Заявление Трампа

"Только что завершил двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что переговоры прошли очень хорошо. Россия и Украина незамедлительно начнут переговоры для достижения режима прекращения огня и, что более важно, для того, чтобы положить конец войне. Условия должны обсуждаться в ходе переговоров между двумя сторонами. Только так это может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто больше не в курсе.

Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая "кровавая баня" завершится, и я с этим согласен. Это невероятная возможность для России создать огромное количество рабочих мест и привлечь капитал. Здесь есть неограниченный потенциал. Аналогичным образом Украина может получить большую выгоду от торговли в процессе восстановления своей страны.

Переговоры между РФ и Украиной начнутся незамедлительно. Я проинформировал об этом президента Владимира Зеленского, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджу Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба в ходе разговора, сразу же после беседы с президентом Путиным. Ватикан в лице понтифика заявил, что был бы крайне заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!"

Комментарии Ушакова

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин и Трамп по итогам "искреннего, откровенного, доверительного разговора" договорились о продолжении контактов.

"Президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости", - сказал он журналистам.

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - добавил Ушаков.

По его словам, "такая концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами". Путин и Трамп называли друг к другу по имени. "Они обращались (друг к другу - ИФ) Дональд и Владимир", - рассказал он.

Путин и Трамп подробно обсудили урегулирование на Украине. "Очень подробно обсуждалась украинская тематика. Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных", - сказал Ушаков.

"Были упомянуты обмены заключёнными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция", - отметил помощник Путина. По его словам, несколько подобных акций были совершены в течение недавних месяцев. "Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной обмен - 9 на 9 человек", - сказал Ушаков.

При этом президенты не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной, сообщил он. "Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчёркивает заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, говорили президенты РФ и США во время телефонного разговора о каком-то дедлайне возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной.

Разговор был исключительно доверительным, ни одна из сторон не хотела его завершать, сообщил Ушаков.

"Было много отступлений (...), я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда ни один из президентов не хотел заканчивать разговор, не хотел, как говорится, класть трубку", - сказал он, добавив, что телефонный разговор шел с последовательным переводом, что также увеличило его продолжительность.

"Это был такой искренний, откровенный, доверительный разговор, в нем было много отступлений от главных тем", - отметил помощник президента.

Путин высказал Трампу признательность за его личное внимание к вопросу украинского урегулирования, отметив позитивную роль американской администрации в возвращении Киева за стол переговоров, сказал Ушаков.

"Наш президент высказал слова признательности Трампу за уделяемое им лично внимание украинскому урегулированию и искреннее стремление содействовать прекращению боевых действий и установлению прочного долгосрочного мира. С нашей стороны была отмечена позитивная роль президента и представителей администрации США, которые способствовали тому, что Киев вернулся-таки за стол переговоров", - добавил Ушаков.

Трамп заявил, что видит перспективы двусторонних отношений США и РФ после украинского урегулирования впечатляющими. "Президенты в ходе разговора достаточно подробно говорили о будущем наших отношений, причем президент Трамп довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, то место, которое она занимает в экономике", - сказал Ушаков.

"И он специально подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений после того, как будет урегулирован украинский конфликт, выглядят впечатляюще", - сказал Ушаков. По его словам, Трамп "видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки на торгово-экономическом направлении".

Президент США в ходе разговора упомянул законопроект о новых санкциях в отношении РФ, но назвал себя сторонником достижения договоренностей, заявил Ушаков.

"Трамп упоминал, что в Сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", - так Ушаков ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе разговора Путина и Трампа тема снятия санкций с России.

Президенты, по его словам, заинтересованы в проведении личной встречи, но она должна быть подготовлена.

"Оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной. Это вполне естественно, и об этом президенты говорили", - заявил Ушаков.