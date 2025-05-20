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В ряде регионов Испании возникли проблемы с телефонной связью и интернетом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Масштабный сбой у испанского оператора связи Telefónica привел к отключению стационарной телефонной связи и интернета у пользователей ряда автономных сообществ страны, сообщает во вторник Испанское телевидение.

По его данным, в частности пострадали автономные сообщества Арагон, Валенсия, Страна басков, Эстремадура и Андалусия.

Особенно чувствительно ситуация отразилась на работе экстренных служб, в связи с чем местные власти включили альтернативные линии для оповещения.

Другие крупные испанские операторы связи о сбоях не сообщали.

Происшествие, причины которого еще предстоит выяснить, произошло спустя примерно три недели после того, как в стране случилось полное отключение энергонабжения, устранение неполадок тогда заняло примерно около суток.

Испания Андалусия Валенсия Арагон Эстремадура Страна Басков
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