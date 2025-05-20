НАТО создаст на севере Норвегии центр управления воздушными операциями альянса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - НАТО создаст в заполярном норвежском городе Будё новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере, сообщило Министерство обороны Норвегии.

Центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций альянса на севере Европы.

"Мы хотим, чтобы НАТО закрепилось на Севере", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре телеканалу TV2, отметив, что самые важные стратегические интересы его страны находятся на Крайнем Севере.

В Будё располагается Норвежский объединенный оперативный штаб (NJHQ) Вооруженных сил страны.

Ранее у НАТО было два CAOC в Европе: в Уэдеме (Германия) и Торрехоне (Испания). Решение о создании третьего центра было принято после вхождения Швеции и Финляндии в альянс.

Ожидается, что строительство нового центра управления воздушными операциями НАТО, в котором будут выполнять оперативные задачи 450 военнослужащих альянса, обойдется примерно в 900 млн евро. О сроках начала его функционирования не сообщается.