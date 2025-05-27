НАТО начало создавать штаб сухопутных войск альянса в финском Миккели

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - НАТО приступило к формированию штаба сухопутных войск альянса в городе Миккели в Финляндии, там будут служить до 50 офицеров из семи стран, сообщает Yle.

Начальником штаба станет норвежский полковник Уве Стаурсет, который на днях уже обосновался в Миккели.

"Стаурсет будет руководить командованием сухопутных войск НАТО в Северной Европе вместе с командующим финской армией генерал-лейтенантом Паси Вялимяки", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам Стаурсет, в состав штаб-квартиры войдут сотрудники семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. В ближайшие несколько лет НАТО направит на Миккели 26 офицеров. Окончательная численность представителей НАТО в штабе составит 45-50 человек.

Перед штабом поставлены две главные задачи: в мирное время он планирует и синхронизирует действия стран-членов НАТО, в военное - командует войсками НАТО, действующими в Северной Европе.

Штаб в Миккели будет функционировать в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. Миккели находится в 300 км от Санкт-Петербурга.