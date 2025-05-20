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В ЕС считают, что без восстановления экономики Сирии нельзя рассуждать о демократических ценностях

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласна, что экономические санкции Евросоюза сняты с Сирии в условиях, когда страна еще далека от демократических норм, но считает это необходимым этапом для восстановления ее жизнеспособности.

"Всё ли идет там хорошо, абсолютно всё? Нет, это совсем не так. Но мы стоим перед выбором: либо мы даем сирийцам возможность пользоваться услугами, иметь работу, получать зарплаты, чтобы было меньше радикализации в Сирии; либо мы не предоставляем им подобный шанс, и в таком случае мы не можем говорить о правах человека и обо всех прочих вопросах, которые нас заботят", - сказала Каллас во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Ее попросили объяснить мотивацию снятия советом экономических санкций с Сирии и не является ли это просто следованием за США, чей президент Дональд Трамп объявил на прошлой неделе в Саудовской Аравии об аналогичных планах.

По мнению главы европейской дипломатии, ЕС успешно сотрудничал со своими партнерами в регионе. "Они находятся на месте, видят и слышат, что происходит, идут ли дела в правильном направлении или нет. И если мы будем действовать согласованным образом, мы сможем оказывать наше влияние", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее во вторник она написала в соцсети X: "Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию".

Каллас отметила, что ЕС продолжит и дальше поддерживать Дамаск.

Кая Каллас Евросоюз Сирия
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