Рубио сообщил о 180-дневной паузе для ряда санкций против Сирии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Администрация США на 180 дней поставила на паузу крупный пакет санкций против Сирии, сообщил глава Госдепа Марко Рубио.

"В соответствии с обещанием президента США ослабить санкции против Сирии, я распорядился о 180-дневной паузе санкций, одобренных в рамках закона Caesar. Это делается, чтобы санкции не мешали нашим партнерам делать инвестиции для стабилизации и восстановления Сирии", - говорится в заявлении Рубио, опубликованном американским внешнеполитическим ведомством.

"Эта пауза облегчит поставки электроэнергии, воды, поможет работе по улучшению санитарных условий. Она поможет оказывать более эффективную гуманитарную помощь на всей территории Сирии", - добавил Рубио.

Также он сообщил о решении Минфина США разрешить ряд ранее запрещенных транзакций с Сирией.

Закон Caesar был принят в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа. Он предусматривал введение серии мощных санкций, оказавших существенное негативное влияние на сирийскую экономику.