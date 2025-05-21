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МИД Китая осудил санкции ЕС и Великобритании против России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МИД КНР в среду подверг критике ЕС и Великобританию за введение очередных антироссийских санкций, сообщает Global Times.

"Китай на протяжении многих лет выступал против односторонних безосновательных санкций, которые нарушают международное право", - приводит The Global Times комментарий представителя МИД КНР Мао Нин по поводу санкций Великобритании и 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, принятых накануне.

В частности, Мао Нин выразила несогласие с решениями ЕС и Великобритании ввести ограничения в отношении ряда китайских компаний.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что Китай "привержен мирным переговорам Москвы и Киева для украинского урегулирования и никогда не поставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта". Кроме того, Китай осуществляет "жесткий контроль за экспортом товаров двойного назначения", отметила она.

Мао Нин настаивает на том, чтобы "взаимодействию и сотрудничеству китайских и российских компаний не наносили ущерб".

"ЕС должен отказаться от двойных стандартов в экономическом и торговом сотрудничестве с Россией и воздержаться от ущемления законных прав и интересов китайских компаний", - сказала она.

Мао Нин добавила, что Китай предпримет меры для отстаивания своих интересов.

Накануне ЕС в рамках 17-го пакета санкций в отношении РФ ввел ограничения в отношении 17 физлиц и 58 юрлиц. В санкционный список также вошли компании из КНР, Турции, Израиля, Белоруссии, ОАЭ.

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур. В санкционные списки также вошли компании из Китая.

КНР ЕС Великобритания РФ
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