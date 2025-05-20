Лондон добавил в санкционные списки по России 20 физлиц и 62 структуры

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе британского правительства.

"В санкционные списки добавлены 82 фигуранта", - говорится в заявлении.

В "черные списки", в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ, включая три компании из Китая, включая Electronic Scientific Engineering LTD; а также компании российского финансового сектора (АО "Сургутинвестнефть", АО "Специализированный депозитарий ВТБ", АО "ВТБ регистратор", АО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" и другие); 15 лиц, якобы "распространявших российскую дезинформацию"; лица, связанные с работой российского энергетического сектора.

В санкции включили ООО "Иннополис", металлургический завод "Красный Октябрь", МТ-Системс, ООО НПП "Нифрит", ООО "Атома", "Метафракс Кемикалс".

Под санкции также попали 18 судов, задействованных в перевозке нефти и нефтепродуктов.

В документе отмечается, что санкции подразумевают заморозку активов и другие финансовые и инвестиционные ограничения на лиц, которые "вовлечены в дестабилизацию Украины, подрыв ее суверенитета или угрозу ему", или которые оказывают поддержку правительству России.