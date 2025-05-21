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В Тегеране еще не решили, продолжать ли переговоры с США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти все еще раздумывают над тем, имеет ли смысл вести следующий раунд переговоров с США, заявил в среду журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы проводим оценку того, участвовать ли в новом раунде переговоров", - цитирует агентство "Тасним" его слова.

Министр подчеркнул, что Иран не поддастся чрезмерному давлению из-за рубежа. Он отметил, что Тегерану уже пришлось реагировать на "необычные заявления" и "необоснованные требования" США, которые не помогают диалогу.

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"Если другие стороны хотят транспарентности в отношении нашей мирной ядерной программы, то мы готовы. Но в ответ они должны снять санкции, которые несправедливо ввели, делая ложные заявления по поводу нашей деятельности в ядерной сфере", - разъяснил Аракчи.

Министр добавил, что Иран продолжит обогащать уран в любом случае, при наличии или отсутствии соглашения по ядерной программе.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Портал Axios сообщал, что по итогам четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий "ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю".

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке.

Иран США
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