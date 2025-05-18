В Иране заявили, что будут обогащать уран и без соглашения с США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Иран будет обогащать уран вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с США, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в воскресенье.

"США заинтересованы в гарантиях того, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Такое соглашение в зоне досягаемости, и мы готовы к серьезному диалогу, чтобы добиться решения, которое навсегда обеспечит этот результат. Но обогащение урана в Иране продолжится как при достижении соглашения, так и без него", - написал Аракчи в соцсети Х.

Его слова последовали после того, как ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон "не позволит Ирану даже 1% мощностей по обогащению урана".

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.