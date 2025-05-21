Власти Швейцарии предписали Booking.com снизить комиссии для гостиниц

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский регулятор в сфере ценообразования (PUE) предписал американскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, оператором которого выступает Booking Holdings, снизить цены в Швейцарии, говорится в сообщении PUE.

Согласно предписанию, Booking.com должен снизить комиссии для швейцарских гостиниц почти на четверть. Регулятор полагает, что они "высоки до степени злоупотребления".

Booking.com пообещал обжаловать решение и не менять комиссии до завершения этого процесса.

"Мы не согласны с принудительным снижением стоимости полностью опционального продукта", - заявил сервис.