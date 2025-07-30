Booking во II квартале сократил чистую прибыль на 41%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличила выручку во втором квартале 2025 года на 16%, однако ее чистая прибыль снизилась на 41%.

Как говорится в пресс-релизе Booking, выручка в апреле-июне составила $6,8 млрд по сравнению с $5,86 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $6,55 млрд.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале сократилась до $895 млн, или $27,43 в расчете на акцию, с $1,52 млрд, или $44,38 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $55,4 на акцию при среднем прогнозе экспертов в $50,32 на акцию.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в прошедшем квартале вырос на 13%, до $46,7 млрд. Число забронированных ночей повысилось на 8% - до 309 млн.

Booking ожидает, что темпы роста выручки и объема бронирований в текущем году составят 10-13% (low double digits) против ранее прогнозировавшихся 5-9% (mid-to-high single digits).

Компания выплатит дивиденды в размере $9,6 на акцию по итогам второго квартала. В апреле-июне компания выкупила собственные акции на $1,3 млрд.

Бумаги Booking подешевели на 2,4% на дополнительных торгах во вторник.