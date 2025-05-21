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ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа
Фото: Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Объявленную Еврокомиссией цель полностью прекратить импорт в ЕС российского газа к концу 2027 года постараются достичь с помощью введения нулевой квоты, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Представленная ЕК 6 мая в Страсбурге "дорожная карта" предусматривала, что "новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ) будут недопустимы, а существующие спотовые контракты - прекращены к концу 2025 года". Полный запрет намечен на конец 2027 года.

Однако с тех пор не было ясности, с помощью какого инструмента ЕС сможет реализовать этот план, так как прямой санкционный запрет требует согласия всех 27 стран, а Брюссель столкнулся с решительными возражениями Венгрии и Словакии. Европейские СМИ сообщали в мае, что ЕК изучает возможности обойти ожидаемое вето этих государств-членов.

Bloomberg со ссылкой на свои источники передает, что сообщество скорее всего "запретит поставки с помощью нулевой квоты, фактически являющейся торговой мерой, требующей только квалифицированного большинства" для принятия соответствующего решения. По информации источников агентства, это позволит европейским покупателям газа ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для расторжения контрактов с российскими поставщиками.

Ожидается, что соответствующее предложение будет выдвинуто в середине июня, после чего юристы ЕК начнут изучать необходимую документацию, чтобы выяснить, позволит ли это европейским компаниям отказываться от своих контрактов с российской стороной без уплаты штрафов.

"Дорожная карта" предусматривает "постепенное удаление российских нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС", что будет происходить "скоординированно и безопасно".

"Настало время для Европы полностью разорвать свои энергетические связи с ненадежным поставщиком", - заявила по случаю презентации этого плана председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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