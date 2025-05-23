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Орбан призывает помешать планам ЕС по отказу от энергоресурсов России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил о необходимости остановить реализацию планов ЕС по отказу от энергоносителей из России.

"Нам нужно постараться и положить конец этому украинскому стремлению полностью запретить российский газ в Европе. Нам надо предотвратить это любой ценой", - приводят западные СМИ слова Орбана.

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"Нет никакого смысла иметь у себя газопровод, если тебе запрещают получать по нему газ", - сказал он.

Тем не менее премьер уточнил, что Венгрия будет открыта к переговорам на эту тему, если ЕС предложит Будапешту финансовую компенсацию, которая покроет издержки из-за прекращения поставок российских энергоносителей.

Еврокомиссия представила 6 мая проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. "Дорожная карта", согласно коммюнике ЕК, предусматривает "постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что прекращение импорта российских энергоносителей будет отвечать фундаментальным интересам безопасности Евросоюза.

Венгрия Виктор Орбан ЕС газ РФ
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