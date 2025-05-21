Трамп допустил, что участие РФ в G8 предотвратило бы конфликт на Украине

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что участие России в "Группе восьми" принесло бы много пользы, в том числе могло позволить избежать конфликта на Украине.

"Раньше был формат G8, потом потрясающим образом они убрали из него Россию. Было бы намного лучше, если бы Россия осталась в этой группе", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, если бы РФ оставалась в составе G8, "возможно, не было бы войны" на Украине.