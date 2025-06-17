В Кремле согласились с оценкой Трампа, что исключение РФ из G8 было ошибкой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с мнением президента США Дональда Трампа, что исключение РФ из группы стран "большой восьмерки" (G8) было ошибочным, однако в настоящее время этот формат утратил свое прикладное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ю России из формата "восьмерки". Но очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран "семерки" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки"", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Конечно, на фоне таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - добавил он.

В то же время Песков сообщил, что в Кремле следят з‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌а проходящим в Канаде саммитом G7. "Естественно, мы видим информационные сообщения, которые идут сейчас из Канады. Это важное событие, безусловно. И информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает", - сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Трамп заявил, что считает ошибкой исключение России из состава "Группы восьми". "Раньше G7 был G8. Барак Обама и человек по фамилии Трюдо (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ИФ) не хотели, чтобы Россия была в этой группе. И я бы сказал, что это была ошибка", - сказал Трамп журналистам "на полях" саммита G7 в Канаде. По его мнению, "сейчас не было бы войны (на Украине - ИФ), если бы Россия была в составе этой группы" и если бы он был президентом четыре года назад. Он добавил, что в составе нынешней G7 "так много говорят про Россию, а ее больше нет за столом переговоров, это делает жизнь намного сложнее".