Лавров в Ереване обсудил вопросы безопасности на Южном Кавказе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил проблематику региональной безопасности, укрепление политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией в ходе встречи в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном, президентом страны Ваагном Хачатуряном и премьером Николом Пашиняном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшихся в МИД Армении переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации в ООН и на других международных площадках. Подписан план межмидовских консультаций на 2025-2026 гг." - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что Лавров и Мирзоян предметно обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности. "Подтверждена готовность России и далее оказывать содействие процессу армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг." - подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи было "условлено нарастить усилия по реализации возможностей платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и Иран, Россия, Турция), призванной обеспечить решение проблем Южного Кавказа силами самих государств региона и их ближайших соседей", добавили в МИД РФ.

Лавров был принят президентом и премьером Армении. Так, в ходе переговоров был выражен "обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией, что будет способствовать росту взаимопонимания и нахождению развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон", говорится в сообщении.

"Акцентирована общность подходов к сохранению исторической памяти, в том числе в контексте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавили в ведомстве.

Лавров в ходе визита выступил в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретился с соотечественниками в Русском доме.

На Смоленской площади добавили, что по традиции состоялось возложение цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и венка к Мемориалу памяти жертв геноцида армян.

Лавров находился с визитом в Ереване по приглашению армянского коллеги 20-21 мая.