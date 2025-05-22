США поставят Польше управляемые высокоточные бомбы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил продажу Польше крупной партии высокоточных управляемых бомб GBU-39/B, сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).

Польские власти подали заявку на закупку 1400 бомб вместе с расходными материалами, запчастями, компонентами и сопутствующим оборудованием на общую сумму $180 млн.

"Продажа улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения ее способности наносить эффективные удары "воздух-земля", укрепления ее способности защищать суверенную территорию Польши и повышения ее способности выполнять требования НАТО", - говорится в сообщении.

GBU-39/B - высокоточная планирующая (глиссадная) авиационная бомба массой 110 кг, разработанная американской Boeing Integrated Defense Systems в кооперации со шведской Saab Group. Поставлена на вооружение ВВС США в 2005 году. Применяется для поражения живой силы и стационарных целей, таких как пункты управления и узлы связи, средства ПВО, аэродромы, склады ГСМ.