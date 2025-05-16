США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе до конца года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация позднее в 2025 году начнет обсуждать с европейскими союзниками вопроса о частичном выводе контингента США из Европы, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом сообщают западные СМИ.

"Мы собираемся начать дискуссии на эту тему, конечно, после саммита НАТО, позднее в этом году (...) все наши союзники готовы к разговору", - сказал Уитакер.

По его словам, США хотят гарантировать, чтобы любой формат вывода войск не ухудшит ситуацию с безопасностью. Он добавил, что США намерены остаться в НАТО.

Уитакер напомнил, что Вашингтон уже более 30 лет желает сократить американское военное присутствие в Европе, но добавил, что "еще ничего не определено".

В начале апреля телеканал NBC со ссылкой на представителей властей США и стран Европы передавал, что в Минобороны США обсуждают вариант отозвать до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы - из Румынии и Польши.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии. Шеф Пентагона Пит Хегсет говорил, что европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться.