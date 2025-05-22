Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения и с/х продукцию из РФ и Белоруссии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Европарламент в четверг проголосовал за повышение пошлин на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии.

В январе Еврокомиссия предложила ввести 50-процентную адвалорную пошлину на оставшийся сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии. Решение будет распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных.

Для удобрений предусмотрено поэтапное повышение пошлин в течение трех лет до заградительного уровня.

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