Песков назвал повышение пошлин на удобрения из России выстрелом ЕС себе в ногу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил с выстрелом себе в ногу решение Евросоюза повысить пошлины на российские удобрения.

"В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе, азотные, они, действительно, наивысшего качества. Спрос на азотные удобрения во всем мире, в других направлениях одинакового высок, поэтому, я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти пошлины европейские", - сказал он.

"Европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - добавил пресс-секретарь.

Пескова на брифинге попросили прокомментировать новости об одобрении Европарламентом повышенных пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии.