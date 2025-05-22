Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, увеличив выручку в 4 раза. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на презентацию компании для инвесторов.

Согласно презентации, в прошлом году Telegram зафиксировал прибыль в размере $540 млн против убытка в $173 млн годом ранее. Выручка мессенджера подскочила до $1,4 млрд с $343 млн.

Порядка половины выручки Telegram в минувшем году пришлось на доходы от "партнерств и экосистемы". Этот сегмент формируется за счет разработчиков, создающих собственные мини-приложения внутри мессенджера, например, в таких сферах, как электронная коммерция и игры, отмечает FT. Подобные приложения работают на блокчейне TON, изначально разработанном Telegram и поддерживаемым в настоящее время сообществом разработчиков программ с открытым исходным кодом (open source).

Кроме того, в прошлом году Telegram заработал $250 млн на рекламе и получил еще $292 млн выручки от премиум-подписок.

Компания рассчитывает увеличить выручку в 2025 году до $2 млрд, прибыль - до $720 млн, говорится в презентации. По данным на февраль текущего года Telegram располагал свободными денежными средствами в $530 млн без учета стоимости криптовалютных активов.

Компания ознакомила потенциальных инвесторов со своими показателями в преддверии запуска размещения облигаций на сумму $1,5 млрд, отмечают источники FT. По их словам, Telegram планирует направить средства от размещения бумаг на выкуп уже находящихся в обращении бондов.

Новый выпуск облигаций, доходность которого может достигнуть 9% годовых, даст инвесторам возможность купить акции Telegram в случае IPO мессенджера в будущем с дисконтом в 20%, отметил один из источников.

Главный инвестиционный директор компании Джон Хайман сообщил инвесторам, что Telegram достигла всех финансовых целей, и проведение IPO возможно при благоприятной рыночной ситуации. При этом компания признает, что расследование, инициированное против ее владельца Павла Дурова во Франции, может стать барьером для проведения IPO. Как сообщалось, власти Франции предъявили Дурову обвинения в непротиводействии распространению преступного контента через мессенджер.

Компания, однако, ожидает, что эта проблема будет решена в текущем году, отметил источник.

В своей презентации она отметила возможности, которые создает развитие сегмента ИИ, в том числе, сделала акцент на сотрудничестве с ИИ-компанией Илона Маска xAI, чат-бот которой (Grok) был интегрирован в платформу Telegram.