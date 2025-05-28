WSJ сообщила о планах Telegram привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram намерен привлечь как минимум $1,5 млрд за счет размещения облигаций 28 мая, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, компания размещает пятилетние бонды под 9% годовых. Привлеченные средства планируется использовать для погашения облигаций, выпущенных в 2021 году, срок обращения которых наступает в марте следующего года. Ранее Telegram уже выкупил часть этих бумаг - на сумму порядка $400 млн.

Размещение бондов привлекло интерес как действующих держателей облигаций Telegram, среди которых BlackRock Inc. и Mubadala (суверенный фонд правительства Абу-Даби), так и новых инвесторов, в том числе, хедж-фонд Citadel, отмечают источники WSJ.

Новый выпуск бумаг, как и предыдущий, даст инвесторам возможность конвертировать бонды в акции Telegram с дисконтом в случае выхода мессенджера в будущем на IPO. Financial Times писала на прошлой неделе со ссылкой на свои источники, что этот дисконт может составить 20%.

Главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман ранее заявил инвесторам, что Telegram достигла всех финансовых целей, и проведение IPO возможно при благоприятной рыночной ситуации, сообщала FT. При этом компания признает, что расследование, инициированное против ее владельца Павла Дурова во Франции, может стать барьером для проведения IPO. Как сообщалось власти Франции предъявили Дурову обвинения в непротиводействии распространению преступного контента через мессенджер. Telegram, однако, ожидает, что эта проблема будет решена в текущем году, отмечал источник FT.

Хотя Дуров был освобожден под залог после задержания во Франции в августе прошлого года, он не имеет возможности покидать страну без специального разрешения. В мае он запрашивал разрешение на поездку в США для проведения встреч с инвесторами, но ему было отказано, отмечает WSJ.

28 мая Дуров написал, что будет "в Дубае в первую неделю июня" и пообещал "хорошие новости".

В презентации компании для инвесторов сообщалось, что мессенджер впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, увеличив выручку в четыре раза.