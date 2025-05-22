Мерц заявил о готовности НАТО защитить страны Балтии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в ходе визита в Вильнюс, что НАТО не оставит без защиты государства Балтии, сообщают западные СМИ.

"Вместе с нашими партнерами мы настроены на то, чтобы защищать всю территорию альянса от любой агрессии. Безопасность балтийских союзников - это и наша безопасность", - сказал он.

Мерц также заявил о поддержке НАТО Украины и о стремлении по мере возможности "играть с США в одной команде".

Говоря о предстоящем в июне саммите НАТО, он отметил, что его целями станут укрепление европейского военного потенциала на долгосрочную перспективу и наращивание мощностей оборонной промышленности.

Канцлер ФРГ находится в Литве в связи с развертыванием в стране германской военной бригады.