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Германия начинает развертывание войск в Литве на постоянной основе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Германия приступает к развертыванию на постоянной основе бригады численностью 5 тыс. военнослужащих на территории Литвы в целях укрепления восточного фланга НАТО, сообщило издание Politico.

Созданная 45-я бригада под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера будет располагаться на военной базе в городке Руднинкай, расположенном в 30 км к югу от столицы Литвы Вильнюса.

"У нас есть чёткая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО и саму Германию". - сказал Хубер.

Берлин пообещал долгосрочное развёртывание войск еще в 2023 году, изменив многолетнюю оборонную политику Германии, которая избегала постоянного размещения боевых частей за рубежом. Бригада будет полностью развернута к 2027 году.

В настоящее время в Литве дислоцируются 150 немецких военнослужащих. Ожидается, что к концу года их число достигнет 500.


Германия Литва НАТО
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