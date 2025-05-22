ЕС работает над повышением готовности к возможным пандемиям

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что для повышения готовности Европы к вакцинации и оперативного реагирования во время пандемий в итальянской Сиене открыт Европейский вакцинный хаб (EVH).

"С запуском Европейского вакцинного хаба мы делаем значительный шаг вперед в обеспечении готовности Европы к быстрому и эффективному реагированию на будущие пандемии. (...) Европа инвестирует в устойчивое, стабильное будущее, в котором мы сможем быстро доставлять спасающие жизни вакцины тем, кто в них больше всего нуждается", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что эта инициатива ЕК предусматривает ключевые действия, которые, среди прочего, "ускорят разработку вакцины до менее чем четырех месяцев с момента определения генома патогена".

Хаб объединит финансируемые государствами-членами инвестиции в исследования и разработки вакцин на уровне ЕС. Новый научно-исследовательский центр будет представлять собой консорциум ведущих европейских организаций по разработке вакцин и национальных программ готовности к пандемиям".

Проект EVH финансируется Управлением по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения ЕК через программу EU4Health в размере до 102 млн евро.

В Брюсселе заявляют, что хаб, который организует совместные исследования по всей Европе, "произведет революцию в разработке вакцин благодаря своей гибкой, децентрализованной структуре".