В США задержали женщину, пытавшуюся на машине проникнуть на территорию штаб-квартиры ЦРУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские стражи порядка задержали женщину, которая ранее на автомобиле попыталась проехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ без соответствующего разрешения, сообщает телеканал CNN.

Ранее поступала информация о звуках стрельбы близ здания штаб-квартиры ЦРУ.

Согласно американским СМИ, женщина, подъехав к центральным воротам, не подчинилась требованиям охраны остановиться и попыталась въехать на территорию. Тогда сотрудники безопасности открыли огонь и ранили ее.

Согласно источникам телеканала NBC, за рулем была 27-летняя Мониа Спадаро. В настоящее время медслужбы проверяют, находится ли она в состоянии опьянения.

Ранее ЦРУ сообщило, что закрыло основные ворота, ведущие к зданию штаб-квартиры в Вирджинии, и призвало сотрудников использовать альтернативные пути для входа и выхода.