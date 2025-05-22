Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Республиканцы в американском Сенате заявили о готовности одобрить новые санкции против России, если Москва "будет отказываться от взаимодействия" по украинскому урегулированию, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тьюн указал, что "Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции (...), если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

Республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее представил законопроект по санкциям против РФ, в свою очередь отметил, что намерен действовать решительно, и ждет конкретных результатов по урегулированию в ближайшие дни.

"Мы ждем, чтобы увидеть, что Россия сделает на грядущей неделе. Если мы достигнем прекращения огня или переговоров, отлично. Тогда мы еще подождем. Но если Россия продолжит вести свою игру, то мы начнем действовать", - сказал он.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.