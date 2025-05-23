Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

Лидирует в откате НЛМК

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу продолжил нисходящую коррекцию на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель) и сохраняющихся опасений длительного процесса урегулирования украинского конфликта. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов снизился на 0,5%, лидируют в откате акции "НЛМК" (-4,9%), "ММК" (-1,4%), "ВК" (-1,4%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2778,66 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 мая, составляет 79,7357 руб. (-1,73 копейки).

Совет директоров ПАО "НЛМК" по итогам заседания 22 мая рекомендовал собранию акционеров не распределять прибыль по итогам 2024 года, дивиденды не выплачивать, сообщила компания накануне вечером.

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), ОК "Русал" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Республиканцы в американском сенате заявили о готовности одобрить новые санкции против России, если Москва "будет отказываться от взаимодействия" по украинскому урегулированию, сообщает агентство Bloomberg.

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тьюн сказал, что "сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции, если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

Республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее представил свой законопроект по санкциям против РФ, в свою очередь отметил, что намерен действовать решительно и ждет конкретных результатов по урегулированию в ближайшие дни.

"Мы ждем, что Россия сделает на грядущей неделе. Если мы достигнем прекращения огня или переговоров, отлично. Тогда мы еще подождем. Но если Россия продолжит вести свою игру, то мы начнем действовать", - сказал он.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и др.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, последние заявления политиков оставляют мало шансов на то, что мирное урегулирование ситуации на Украине будет скорым. Как стало известно, следующий этап переговоров РФ-Украина может пройти в Ватикане в середине июня.

Европейский парламент накануне большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. С другой стороны, ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений на период с июня по ноябрь 2025 года, оставив предельные цены на удобрения для внутреннего рынка на уровне 2022 года. Обе новости оказались негативными для бумаг "ФосАгро", "Акрона" и ПАО "Куйбышевазот".

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, сузив его границы до 2750-2950 пунктов. Определить направление нового тренда пока затруднительно, для этого индекс должен либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, считает Калачев.

На рынке акций США накануне просел индекс S&P 500 (-0,04%), подрос Nasdaq (+0,3%), а Dow Jones практически не изменился.

Трейдеры оценивали сообщения, что Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом страны Дональдом Трампом проект бюджета, предусматривающий снижение налогов и наращивание расходов. Законопроект, который теперь поступит на рассмотрение Сената, существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США, отмечает Market Watch.

Одно из положений, включенных в законопроект, предполагает завершение действия налоговых льгот для компаний сферы ветроэнергетики и солнечной энергетики к 2028 году, а не к 2031 году, как это планировалось ранее.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продаж на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в пятницу составила $64,0 за баррель (-0,7%), цена июльского фьючерса на WTI - $60,76 за баррель (-0,7%).

Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. По информации Bloomberg, такое же увеличение в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле. Окончательной договоренности пока нет, решение будет приниматься 1 июня.