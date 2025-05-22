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В администрации Трампа задумались о сокращении воинского контингента в Южной Корее

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа изучают предложение Пентагона о переброске части американских военных из Южной Кореи в другие места Индо-Тихоокеанского региона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Одна из опций, подготовленных Пентагоном, предусматривает вывод примерно 4,5 тыс. военных. Их предлагается перебазировать в другие места Индо-Тихоокеанского региона, в частности - на Гуам", - говорится в статье.

По информации газеты, это предложение подготовили в рамках официально не афишируемого пересмотра политики США в отношении КНДР. В публикации подчеркивается, что это - лишь одна из идей, подготовленных американским Минобороны. Отмечается, что лично Трампа пока с предложением не ознакомили.

В настоящее время воинский контингент США в Южной Корее насчитывается примерно 28,5 тыс. бойцов.

США Пентагон Южная Корея АТР
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