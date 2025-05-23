Минобороны Южной Кореи опровергло сообщение о переговорах по сокращению сил США в стране

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Южной Кореи в пятницу заявили, что вопрос сокращения численности войск США, размещенных в Южной Корее, не обсуждается с американской стороной, опровергнув сообщение The Wall Street Journal (WSJ).

"Как ключевой компонент южнокорейско-американского союзничества, силы США в Корее, наряду с нашими военными, вносят вклад в мир и стабильность на полуострове и во всем регионе, поддерживая устойчивую позицию совместной обороны и сдерживая попытки вмешательства и провокации со стороны КНДР", - приводит агентство Yonhap слова представителей Минобороны Южной Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с американской стороной будут продолжать укреплять.

В свою очередь представитель Пентагона подтвердил агентству, что никаких политических заявлений относительно возможного сокращения американских войск в Южной Корее нет.

Ранее в газете The Wall Street Journal появилось сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода или передислокации в другие Индо-Тихоокеанские регионы 4,5 тыс. военнослужащих, что составляет около 16% общей численности Корейских сил США.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился разработать Национальную оборонную стратегию на год, уделяя внимание "разделению бремени" с союзниками и сдерживанию угроз Китая. Окончательный проект стратегии представят не позже 31 августа.

В октябре 2024 года Сеул и Вашингтон подписали последнюю версию пятилетнего соглашения об особых мерах, согласно которому Южная Корея должна выплатить на содержание американских сил 1,52 трлн вон ($1,1 млрд) в 2026 году.

Однако Трамп назвал Южную Корею "денежной машиной", заявив, что Сеул платил бы $10 млрд в год за содержание, если бы на момент подписания соглашения президентом был он.

С 2008 года США поддерживают на Корейском полуострове численность войск на уровне 28,5 тыс. человек. В силы США в Корее входят подразделения армии, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Командования специальных операций.