Расследование аварии с новым эсминцем проводится в Северной Корее

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Специальная группа приступила к расследованию аварии, произошедшей во время спуска на воду эсминца на судостроительном заводе в северокорейском Чхонджине, сообщает ЦТАК.

"В результате конкретного подводного и внутреннего осмотра эсминца подтверждено, что в отличие от первоначального объявления не было разрушения днища корабля, правый борт корабля был поцарапан, через структурные каналы кормовой части затек небольшой объем морской воды", - говорится в сообщении.

Как заявили специалисты, на выкачивание морской воды потребуется 2-3 дня, а на восстановление борта корабля - около 10 дней.

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи заявил, что, несмотря на "неплохое состояние корабля", неизменным остается тот факт, что "настоящая авария является непростительным преступлением", и ответственные лица понесут наказание.

"На основе данных расследования группы, юридический орган в первую очередь посадил под арест лиц с очевидной ответственностью за аварию", - подчеркивается в сообщении.

Авария произошла 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине во время церемонии спуска на воду нового эсминца водоизмещением в 5 тыс. тонн.

Присутствовавший на мероприятии северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал восстановление эсминца "политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства", и приказал завершить его до июньского пленума ЦК Трудовой партии Кореи.