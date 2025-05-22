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Серьезная авария произошла в КНДР во время спуска на воду нового эсминца

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Авария в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына произошла 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине во время церемонии спуска на воду нового эсминца водоизмещением в 5 тыс. тонн, сообщает ЦТАК.

"Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария", - пишет агентство.

Уточняется, что "из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении" корма эсминца преждевременно сошла с направляющих и корабль сел на мель. Кроме того, были повреждены части днища корабля.

На церемонии присутствовал Ким Чен Ын, который назвал произошедшее "невозможной и недопустимой серьезной и большой аварией".

По его словам, данный эпизод будет рассмотрен на пленуме ЦК партии в июне.

Он отметил, что восстановление эсминца в прежнем виде является "политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства" и следует завершить его до июньского пленума.

Ким Чен Ын также дал важные указания в связи с работой группы по расследованию аварии.

КНДР Ким Чен Ын
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