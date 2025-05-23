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Минфин США анонсировал торговые соглашения с другими странами в ближайшие недели

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент ожидает объявления торговых сделок США с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин.

"Эти сделки быстро продвигаются, и я думаю, что по мере приближения конца 90-дневного периода все больше и больше из них будут объявлять, - сказал он в интервью Fox News. - Многие из азиатских стран представили очень хорошие сделки".

Бессент отказался назвать страны, соглашения с которыми могут быть представлены в ближайшие недели. При этом он отметил существенный прогресс в переговорах с Индией.

По словам министра, большинство торговых партнеров США ведут переговоры "весьма добросовестно", но Евросоюз - исключение.

Американский президент Дональд Трамп ранее в пятницу пригрозил с 1 июня ввести 50%-е пошлины на товары из ЕС. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят", - написал он в своей соцсети Truth Social.

"Думаю, это в ответ как раз на поворотливость ЕС, - прокомментировал Бессент угрозы Трампа. - Надеюсь, это их подстегнет".

Глава Минфина указал на наличие у Евросоюза "проблемы с коллективными действиями" в переговорах ввиду необходимости согласовать единую позицию среди множества стран-участниц.

Бессент отвечает за торговые переговоры с рядом азиатских торговых партнеров США, министр торговли Говард Латник - за переговоры с европейцами.

9 апреля Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

США
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